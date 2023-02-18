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2 часа назад

Стало известно, какие лекарства нельзя сочетать в лечении переломов у пожилых

Мира Маркина

Ученые из Университета Коннектикута обнаружили, что комбинация из двух лекарств, которые заживляют кости, может снижать эффективность одного из них. Соответствующую научную статью опубликовал журнал npj Regenerative Medicine.

Стало известно, какие лекарства нельзя сочетать при переломах
Фото: PxherePxhere

У людей в возрасте и диабетиков в одном случае из десяти переломы длинных костей заживают плохо. Им необходимы факторы роста или другие вещества.

Исследователи провели эксперимент на мышах, чтобы изучить воздействие двух факторов роста. Один из них помогает увеличивать костную массу и заживляет, второй — стимулирует восстановление и появление новых кровеносных сосудов.

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Обнаружилось, что второй фактор тормозит работу первого, если использовать их одновременно. У мышей, которые принимали оба фактора, перелом заживал хуже, чем у получавших только первый. Необходимо дополнительно изучать действия лекарств, чтобы знать, как их грамотно совмещать, резюмируют ученые.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как отличить перелом от обычного ушиба.

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