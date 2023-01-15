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31 минуту назад

Как отличить перелом от простого ушиба

Даша Краснова
Глущенко Анна Сергеевнаэксперт

Ушибы и переломы – одни из самых распространенных травм, которые легко можно получить в быту, во время занятий спортом или в результате аварии. Из-за похожей симптоматики ушиб легко перепутать с переломом и не получить необходимую помощь вовремя. "Рамблер" выяснил, как распознать эти травмы.

Как отличить перелом от простого ушиба
Фото: unsplashunsplash

Переломы и ушибы имеют похожие признаки, но совершенно разный характер повреждений. Ушибы бывают разной степени тяжести: при самых легких травму получают только мягкие ткани, костная ткань при этом никак не затрагивается. Также есть и промежуточная стадия, когда в кости образуется трещина.

Симптомы ушиба

  • Сильная боль в пораженной области
  • Образование гематомы
  • Отек ушибленного места, что ведет за собой неподвижность суставной ткани
  • Ссадины кожных покровов
  • Потеря чувствительности на несколько часов
  • Смена интенсивной боли на ноющую
  • Усиление болезненных ощущений через 2–3 часа после повреждения из-за гематомы
  • Сохранение формы костной ткани и сустава
  • Восстановление функциональности поврежденной области в течение 5-6 дней

Перелом – это травма, которая подразумевает нарушение целости кости. Главный признак, по которому можно узнать перелом – сильный болевой синдром, который нее проходит, а также увеличивающаяся гематома.

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Симптомы перелома

  • Сильная резкая боль в месте травмы
  • Припухлость или отек
  • Кровоподтек
  • Повреждение кожи или без (зависит от вида перелома)
  • Деформация, укорочение конечности
  • Нарушение двигательной функции конечности
  • Появление патологических движений кости
  • Своеобразный костный хруст
  • Локальное повышение температуры

Открытые переломы характеризуются наличием в области перелома открытой раны и наличие костных отломков, а закрытые характеризуются отсутствием нарушения целости покровов.

Следует помнить, что перелом опасен и может сопровождаться осложнениями: острые концы отломков кости повреждают кровеносные сосуды, что приводит к наружному кровотечению (при наличии открытой раны) или внутритканевому кровоизлиянию (при закрытом переломе); повреждением нервных стволов, вызывающим шок или паралич; инфицированием раны, возникновением остеомиелита или общей гнойной инфекции; повреждением внутренних органов.
Глущенко Анна Сергеевна
Глущенко Анна СергеевнаВрач ультразвуковой диагностики, хирург федеральной сети медицинских центров Клиника Фомина, г. Воронеж
ЗОЖ,
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