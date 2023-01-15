Как отличить перелом от простого ушиба

Ушибы и переломы – одни из самых распространенных травм, которые легко можно получить в быту, во время занятий спортом или в результате аварии. Из-за похожей симптоматики ушиб легко перепутать с переломом и не получить необходимую помощь вовремя. "Рамблер" выяснил, как распознать эти травмы.

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Переломы и ушибы имеют похожие признаки, но совершенно разный характер повреждений. Ушибы бывают разной степени тяжести: при самых легких травму получают только мягкие ткани, костная ткань при этом никак не затрагивается. Также есть и промежуточная стадия, когда в кости образуется трещина.

Симптомы ушиба Сильная боль в пораженной области

Образование гематомы

Отек ушибленного места, что ведет за собой неподвижность суставной ткани

Ссадины кожных покровов

Потеря чувствительности на несколько часов

Смена интенсивной боли на ноющую

Усиление болезненных ощущений через 2–3 часа после повреждения из-за гематомы

Сохранение формы костной ткани и сустава

Восстановление функциональности поврежденной области в течение 5-6 дней

Перелом – это травма, которая подразумевает нарушение целости кости. Главный признак, по которому можно узнать перелом – сильный болевой синдром, который нее проходит, а также увеличивающаяся гематома.

Симптомы перелома Сильная резкая боль в месте травмы

Припухлость или отек

Кровоподтек

Повреждение кожи или без (зависит от вида перелома)

Деформация, укорочение конечности

Нарушение двигательной функции конечности

Появление патологических движений кости

Своеобразный костный хруст

Локальное повышение температуры

Открытые переломы характеризуются наличием в области перелома открытой раны и наличие костных отломков, а закрытые характеризуются отсутствием нарушения целости покровов.