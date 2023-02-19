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3 часа назад

Врач Жито предостерег россиян от чтения плохих новостей

Катя Кобышева

Врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, кандидат медицинских наук Алексей Жито рассказал Москве 24, почему не стоит читать плохие новости.

Врач предостерег россиян от чтения плохих новостей
Фото: UnsplashUnsplash

По словам специалиста, чтение негативных новостей может спровоцировать развитие опасных заболеваний желудка, повышение уровня сахара в крови и нарушения менструального цикла.

Как объяснил Алексей Жито, происходит это из-за того, что на фоне чтения плохих новостей нарушается выработка гормонов в организме, а иммунитет становится слабее.

Из-за стресса желудке может активнее размножаться бактерия хеликобактер пилори, способная вызвать развитие эрозии и даже язвы желудка. Также, по словам врача, в состоянии стресса может развиться стрессовая гипергликемия, при которой уровень сахара растет из-за нервного напряжения.

Гормональные перестройки из-за стресса могут начаться и в яичниках, из-за чего нарушается нормальное формирование фолликулов.

Алексей Жито советует внимательно относиться к выбору источников и не читать новости как минимум перед сном и сразу после пробуждения.

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