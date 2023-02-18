Врач отметила опасность гаджетов для суставов

Галина Смирнова, врач-невролог, рассказала, что постоянное использование гаджетов может повысить риск развития туннельного синдрома. Слова эксперта приводит издание RT.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

По словам специалиста, синдром запястного канала обусловлен ущемлением срединного нерва. Риск возникновения этого самого распространенного вида туннельного синдрома повышается во время беременности, при сахарном диабете, травмах запястья, опухолевых образованиях и при наличии кист.

Как отметила Смирнова, чаще всего развитие этого синдрома вызвано профессиональными факторами. Так, неприятному заболеванию подвержены программисты, теннисисты, художники, велосипедисты.

Также эксперт перечислила симптомы, которые могут указывать на возникновение синдрома запястного канала:

нарушения чувствительности на коже;

онемение;

боль в области кисти.

Подтвердить туннельный синдром, по словам специалиста, можно с помощью электронейромиографии.

Лечение заболевания предусматривает исключение вредных рабочих факторов и правильную организацию пространства для профессиональной деятельности. Также специалист рекомендует делать гимнастику для кистей рук.