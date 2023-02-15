Врач предостерег от лечения конъюнктивита народными средствами

Телеведущий и офтальмолог Михаил Коновалов в одной из последних программ «Жить здорово!» (Первый канал) рассказал, почему опасно лечить конъюнктивит популярными народными средствами.
В первую очередь врач отметил, что прикладыванием теплых чайных пакетиков к веку можно нанести вред здоровью глаз. Ведь в тепле размножаются бактерии. Это спровоцирует усиление симптомов конъюнктивита. В худшем случае заболевший столкнется с эрозией роговицы – если приложит пакетик к открытому глазу.
Опасно использовать капли с медом. Во-первых, этот продукт нередко вызывает аллергию. Но есть и еще одна причина, которую назвал офтальмолог.
«Мед — это среда для размножения бактерий», — подчеркнул Коновалов.
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