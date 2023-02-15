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1 час назад

Офтальмолог Коновалов предостерег от лечения конъюнктивита чайными пакетиками

Мира Маркина

Телеведущий и офтальмолог Михаил Коновалов в одной из последних программ «Жить здорово!» (Первый канал) рассказал, почему опасно лечить конъюнктивит популярными народными средствами.

Врач предостерег от лечения конъюнктивита народными средствами
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

В первую очередь врач отметил, что прикладыванием теплых чайных пакетиков к веку можно нанести вред здоровью глаз. Ведь в тепле размножаются бактерии. Это спровоцирует усиление симптомов конъюнктивита. В худшем случае заболевший столкнется с эрозией роговицы – если приложит пакетик к открытому глазу.

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Опасно использовать капли с медом. Во-первых, этот продукт нередко вызывает аллергию. Но есть и еще одна причина, которую назвал офтальмолог.

«Мед — это среда для размножения бактерий», — подчеркнул Коновалов.

Ранее мы писали о трех серьезных последствиях кори.

Новости,Михаил Коновалов,Первый канал,
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