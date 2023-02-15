Мясников раскрыл три серьезных последствия кори

Телеведущий и врач Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» объяснил, какими осложнениями для здоровья может обернуться инфицирование корью в том числе спустя несколько лет.

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В целом заболевание протекает более тяжело у 25-30% пациентов. Медик также напомнил, что заразиться корью можно без контакта с больным. Например, посетив помещение, в котором находился инфицированный.

По словам Мясникова, корь нередко осложняется вирусной пневмонией и диареей. Однако самым страшным осложнением считается панэнцефалит – заболевание центральной нервной системы, которое может проявиться спустя восемь-десять лет после кори.