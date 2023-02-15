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3 часа назад

Инфекционист Поздняков перечислил заболевания, которыми чаще всего заражаются в общественных местах

Мира Маркина

Почему посещение ресторана или фестиваля на природе может обернуться длительным лечением, «Газете.Ru» объяснил инфекционист и кандидат медицинских наук Андрей Поздняков.

Названы болезни, которыми чаще заражаются в общественных местах
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Врач напомнил, что инфекции имеют разные механизмы передачи – аэрогенный, фекально-оральный, парентеральный, контактный, трансмиссивный (через укусы насекомых). Поэтому заболеть, например, менингитом, чесоткой, паразитозом или гепатитом можно практически в любом общественном месте. И это лишь небольшой список заболеваний.

«Чем больше людей встречается в одном ограниченном пространстве, тем большая вероятность встречи среди них инфицированного индивида», — подчеркнул медик.

Процент опасных, жизнеустойчивых инфекций будет намного выше, заявил инфекционист.

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Андрей Поздняков отметил: в общепите при строгом контроле мер гигиены в совокупности с современными способами приготовления и хранения пищи, дезинфекции посуды и инвентаря и стремлением сохранить репутацию шансы у посетителей заразиться чем-либо невысоки.

По его мнению, социальная дистанция, соблюдение правил бытовой гигиены способны защитить организм от заболеваний.

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Новости,Андрей Поздняков,
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