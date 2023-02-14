Врач заявил о связи боли в спине и проблем с зубами

Гнатолог, стоматолог-ортопед Алексей Тарасов рассказал, что боль в спине могут провоцировать проблемы с зубами. Об этом сообщает Общественная служба новостей.

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По словам медика, к гипертонусу мышц спины и шеи приводят неправильное взаимоотношение челюстей и аномалии височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС). В медицине это называется нисходящим влиянием, лечением которого занимается стоматолог-гнатолог.

"Если гнатолог диагностирует нисходящее влияние, то лечение основывается на снижении гипертонуса мышц, выравнивании положения головы и осанки", — объяснил врач.