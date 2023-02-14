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3 часа назад

Эндокринолог Калмурзина объяснила, как появляется чувство влюбленности

Мира Маркина

Врач-эндокринолог Анастасия Калмурзина рассказала, как в организме возникает чувство влюбленности. Об этом пишет "Газета.RU".

Эндокринолог объяснила, как возникает чувство влюбленности
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По словам медика, ощущение влюбленности, "крылья любви" появляются благодаря воздействию сложной комбинации гормонов и нейромедиаторов. Это биологически активные вещества, которые отвечают за передачу сигналов между клетками нервной системы.

При контакте с объектом симпатии в организме вырабатывается биогенный амин фенилэтиламин. Мы ощущаем прилив сил и эмоциональным подъем, теряем аппетит и начинаем хуже спать.

"Это органическое вещество поступает в кровь в самом начале взаимодействия с объектом нашей симпатии – еще до первого поцелуя и даже прикосновения. Фенилэтиламин в буквальном смысле слова заставляет нас влюбляться", – объяснила врач.

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Также в организме случается всплеск адреналина. Именно из-за него нам кажется, что мы готовы на все, чтобы получить расположение объекта влюбленности.

"Многим знакомы характерные ощущения при виде объекта влюбленности: ноги подкашиваются, дышать становится трудно, ладони потеют. Все эти проявления также являются «заслугой» адреналина", – рассказала эндокринолог.

Ранее кардиолог перечислил болезни, которые развиваются из-за перевода времени.

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