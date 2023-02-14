Показатели прошедшей недели оказались хуже предыдущих. За последние семь дней заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями выросла почти на пять процентов, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

На сегодняшний день насчитывается свыше одного миллиона случаев пациентов с респираторными инфекциями. При этом доминирующими остаются вирусы гриппа - на них приходится 53% обнаружений.

Отметим, что продолжают расти и показатели коронавирусной инфекции. По сравнению с прошлой неделей число случаев заражения увеличилось на 30 процентов.