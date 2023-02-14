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2 часа назад

В Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ в России

Катерина Саломе

Показатели прошедшей недели оказались хуже предыдущих. За последние семь дней заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями выросла почти на пять процентов, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

На сегодняшний день насчитывается свыше одного миллиона случаев пациентов с респираторными инфекциями. При этом доминирующими остаются вирусы гриппа - на них приходится 53% обнаружений.

Частые ОРВИ: нормально ли это или стоит насторожиться

Отметим, что продолжают расти и показатели коронавирусной инфекции. По сравнению с прошлой неделей число случаев заражения увеличилось на 30 процентов.

Ранее мы писали о том, что иммунолог назвал главные ошибки при лечении гриппа и ОРВИ.

Новости,Видео,Роспотребнадзор,
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