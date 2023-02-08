Частые ОРВИ: нормально ли это или стоит насторожиться

Сезонная ситуация с распространением гриппа и ОРВИ сейчас не самая благоприятная. Многие заболевают и повторно после полного выздоровления.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

"Рамблер" решил поговорить с экспертом и узнать, существует ли понятие нормы относительно количества перенесенных ОРВИ здоровым человеком за один год.

Видео дня

Реальная ситуация такова, что не существует возрастной нормы по количеству заболеваний ОРВИ в год, потому что всё зависит от множества факторов: возраста, пола, социального положения, сферы деятельности, активности, эндемических состояний в тех или иных регионах.

Серебряков Даниил Григорьевич Врач-терапевт федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина

Бывают случаи, что человек уже переболел одним типом ОРВИ и ожидает, что не заболеет повторно. При этом есть вероятность, что переболел на самом деле одним типом вируса, а немного позже "подхватил" другой. И, кажется, будто бы это иммунитет не справляется.

На самом деле это может быть совершенно другое заболевание, и против него вырабатывается свой иммунитет, поэтому невозможно привести под общий знаменатель такую статистику. По количеству ОРВИ нельзя говорить о состоянии иммунитета человека.

Серебряков Даниил Григорьевич Врач-терапевт федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина

По словам терапевта, количество и частотность заболеваемостей вовсе не показатель иммунитета. Показателей иммунитета гораздо больше, и в них на приеме должен разбираться врач, просмотрев анализы, которые ранее назначил терапевт. То есть если вы заподозрили у себя проблемы с иммунитетом, тк часто болеете, запишитесь к врачу на первичный приём. Обсудите всё и вы выйдете из кабинета врача вооружёнными знаниями и пониманием, что нужно посмотреть, что – дообследовать.

Потому что бывает много вторичных ситуаций, когда из-за проблем со щитовидной железой кажется, что болеешь часто, когда аутоиммунное заболевание какое-то манифестировало или что иное, когда анемия может снижать реактивность организма.

Серебряков Даниил Григорьевич Врач-терапевт федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина