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1 час назад

Частые ОРВИ: нормально ли это или стоит насторожиться

Мира Маркина
Серебряков Даниил Григорьевич эксперт

Сезонная ситуация с распространением гриппа и ОРВИ сейчас не самая благоприятная. Многие заболевают и повторно после полного выздоровления.

Частые ОРВИ: нормально ли это или стоит насторожиться
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

"Рамблер" решил поговорить с экспертом и узнать, существует ли понятие нормы относительно количества перенесенных ОРВИ здоровым человеком за один год.

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Реальная ситуация такова, что не существует возрастной нормы по количеству заболеваний ОРВИ в год, потому что всё зависит от множества факторов: возраста, пола, социального положения, сферы деятельности, активности, эндемических состояний в тех или иных регионах.
Серебряков Даниил Григорьевич
Серебряков Даниил Григорьевич Врач-терапевт федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина

Бывают случаи, что человек уже переболел одним типом ОРВИ и ожидает, что не заболеет повторно. При этом есть вероятность, что переболел на самом деле одним типом вируса, а немного позже "подхватил" другой. И, кажется, будто бы это иммунитет не справляется.

На самом деле это может быть совершенно другое заболевание, и против него вырабатывается свой иммунитет, поэтому невозможно привести под общий знаменатель такую статистику. По количеству ОРВИ нельзя говорить о состоянии иммунитета человека.
Серебряков Даниил Григорьевич
Серебряков Даниил Григорьевич Врач-терапевт федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина

По словам терапевта, количество и частотность заболеваемостей вовсе не показатель иммунитета. Показателей иммунитета гораздо больше, и в них на приеме должен разбираться врач, просмотрев анализы, которые ранее назначил терапевт. То есть если вы заподозрили у себя проблемы с иммунитетом, тк часто болеете, запишитесь к врачу на первичный приём. Обсудите всё и вы выйдете из кабинета врача вооружёнными знаниями и пониманием, что нужно посмотреть, что – дообследовать.

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Потому что бывает много вторичных ситуаций, когда из-за проблем со щитовидной железой кажется, что болеешь часто, когда аутоиммунное заболевание какое-то манифестировало или что иное, когда анемия может снижать реактивность организма.
Серебряков Даниил Григорьевич
Серебряков Даниил Григорьевич Врач-терапевт федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина

В итоге, как таковой нормы не существует. Просто у каждого организма есть свои особенности. Если у вас появились подозрения на заболевание, обратитесь за помощью к терапевту. Проведите исследование организма и вы найдете для себя все необходимые ответы.

Болезни и лекарства,
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