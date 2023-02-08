Частые ОРВИ: нормально ли это или стоит насторожиться

Сезонная ситуация с распространением гриппа и ОРВИ сейчас не самая благоприятная. Многие заболевают и повторно после полного выздоровления.
"Рамблер" решил поговорить с экспертом и узнать, существует ли понятие нормы относительно количества перенесенных ОРВИ здоровым человеком за один год.
Бывают случаи, что человек уже переболел одним типом ОРВИ и ожидает, что не заболеет повторно. При этом есть вероятность, что переболел на самом деле одним типом вируса, а немного позже "подхватил" другой. И, кажется, будто бы это иммунитет не справляется.
По словам терапевта, количество и частотность заболеваемостей вовсе не показатель иммунитета. Показателей иммунитета гораздо больше, и в них на приеме должен разбираться врач, просмотрев анализы, которые ранее назначил терапевт. То есть если вы заподозрили у себя проблемы с иммунитетом, тк часто болеете, запишитесь к врачу на первичный приём. Обсудите всё и вы выйдете из кабинета врача вооружёнными знаниями и пониманием, что нужно посмотреть, что – дообследовать.
В итоге, как таковой нормы не существует. Просто у каждого организма есть свои особенности. Если у вас появились подозрения на заболевание, обратитесь за помощью к терапевту. Проведите исследование организма и вы найдете для себя все необходимые ответы.