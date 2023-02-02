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2 часа назад

Иммунолог Болибок назвал главные ошибки при лечении гриппа и ОРВИ

Мира Маркина

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с Ura.ru назвал главные ошибки при лечении гриппа и ОРВИ.

По словам медика, опаснее всего во время болезни употреблять алкоголь, поскольку спиртное усугубляет свертываемость крови:

"Это может привести к более тяжелому течению, осложнению со стороны сердечно-сосудистой системы и тромбозу. Начинается грипп или ОРВИ, и человек может выпить водку, перцовку или самогонку. Сегодня выпил, а нарушение свертываемости держится несколько дней".

Вторая опасный метод лечения – тепловые процедуры, к которым относятся и баня, и горячая ванна:

"Если у человека повышается температура, ему ни в коем случае нельзя ни в баню, ни в сауну, ни горячую ванну принимать. У него и так организм с перегрузкой работает. Если он еще начнет перегреваться, то будет только хуже".

Названы основные причины смерти при гриппе

Специалист также рекомендовал не принимать все подряд лекарства. В частности, медик посоветовал проявлять крайнюю осторожность при приеме антибиотиков, поскольку они могут навредить организму:

"Антибиотики совершенно не действуют на вирусы. Они уничтожают микрофлору. Нормальная микрофлора является помощником в борьбе с чужеродными инфекциями. Она называется дружественная микрофлора, а антибиотики ее уничтожают".

Ранее "Рамблер" рассказывал о тяжелых последствиях гриппа.

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