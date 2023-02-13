Названы опасные ортопедические заболевания, прогрессирующие после 30

В 30-летнем возрасте многие начинают страдать от боли в спине, ногах и шее. Эти проявления могут сигнализировать о развитии ортопедических заболеваний опорно-двигательного аппарата. Об этом рассказал травматолог-ортопед Михаил Игнатов «Газете.Ru».

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По словам ортопеда, со временем из-за отсутствия нагрузки и спортивных тренировок мышцы ослабевают, и им становится сложнее справляться с простыми нагрузками.

Например, при сидячей работе мышцы излишне напрягаются, человек начинает ощущать боли в в шее и спине. Это может говорить о развитии миофасциального синдрома - неврологического нарушения, при котором из-за непроизвольного сокращения мышц проявляются сильные боли.

Также из-за неправильной осанки, отсутствия правильной физической нагрузки и сидячей работы изнашиваются межпозвоночные диски.

Такие изменения позвоночника, по словам врача, свойственны остеохондрозу. Эту потологию называют термином «дорсопатия». Такой диагноз приводит к болям в спине, которые появляются в 30 лет или после.

Кроме того, после тридцати начинают появляться "шишки" или "косточки" на стопах и прогрессирует плоскостопие.