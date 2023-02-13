Найдена неожиданная причина появления шума в ушах

Специалисты из университета Южной Дании выяснили, какой обыденный фактор влияет на появление звона и шума в ушах (или тиннитуса). Исследование ученых и его результаты опубликованы в журнале Environmental Health Perspectives.

Участниками исследования стали три с половиной миллиона человек. Каждый из них предоставил информацию, которая дала возможность ученым получить данные о распространенности тиннитуса. Как оказалось, шум в ушах зависит от места жительства участников – в 40 тысячах случаев.

Исследователи также отметили: поскольку стресс и шум от оживленных дорог влияет на качество сна, риск появления шума в ушах возрастает.

«На каждые десять децибелов шума в доме людей риск развития тиннитуса увеличивается на 6%. В целом, около 10% населения время от времени испытывают шум в ушах», – заявили ученые.