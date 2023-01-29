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2 часа назад

Лор Зайцев перечислил болезни, на которые указывает шум в ушах

Мира Маркина

Неприятный шум или звон в ушах может быть признаком онкологических и неврологических заболеваний. Об этом порталу News.ru сообщил оториноларинголог Владимир Зайцев.

Лор перечислил болезни, на которые указывает шум в ушах
Фото: PxherePxhere

Если в ушах появляется шум, писк или звон, необходимо понять, из-за чего такой симптом возникает. Чаще всего причина в перепадах артериального давления. Когда во время приступа гипертонии сужаются сосуды, человек может слышать невыносимый писк в ушах, а гипотоники жалуются на неприятный гул.

"Онкологические и неврологические заболевания головного мозга могут провоцировать появление шума или гула в ухе. Также это возникает при избыточной нагрузке и выгорании", — пояснил врач.

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Причиной шума в ушах могут быть и проблемы с кровообращением, например остеохондроз. Если человек переживает стресс, это также иногда проявляется в неприятных звуках. В таком случае стоит прилечь, и шум в ушах пропадет через несколько минут.

Ранее "Рамблер" писал о необычном пути заражения гриппом.

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