Заразиться гриппом можно не только через рот и нос. Отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев назвал третий путь — через глаза. Его слова приводит Ura.ru.
«Это воздушно-капельная инфекция. Но путей входа на самом деле не два, а три. Первый — глотка. Второй — это полость носа. На самом деле еще через конъюнктиву глаза и через носослезный канал может это тоже передаваться», — заявил эксперт.
По словам специалиста, людям стоит аккуратнее тереть глаза, чтобы не занести в глаза инфекцию. Также не стоит использовать одно полотенце с зараженным гриппом человеком, уточнил врач.
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