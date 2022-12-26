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1 час назад

Лор Зайцев раскрыл необычный путь заражения гриппом

Катерина Саломе

Заразиться гриппом можно не только через рот и нос. Отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев назвал третий путь — через глаза. Его слова приводит Ura.ru.

«Это воздушно-капельная инфекция. Но путей входа на самом деле не два, а три. Первый — глотка. Второй — это полость носа. На самом деле еще через конъюнктиву глаза и через носослезный канал может это тоже передаваться», — заявил эксперт.

Почему люди до сих пор умирают от гриппа

По словам специалиста, людям стоит аккуратнее тереть глаза, чтобы не занести в глаза инфекцию. Также не стоит использовать одно полотенце с зараженным гриппом человеком, уточнил врач.

Ранее мы писали о том, что врач раскрыла особую опасность гриппа для пожилых.

Новости,Видео,Владимир Зайцев,
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