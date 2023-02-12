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1 час назад

Почему мы уменьшаемся с возрастом

Мира Маркина
эксперт

Со временем рост людей незначительно, но уменьшается. Поэтому человек в старости часто ниже, чем он был в молодости. Почему так происходит? "Рамблеру" рассказал травматолог-ортопед Максим Саутин.

Почему мы уменьшаемся с возрастом
Фото: UnsplashUnsplash

По словам медика, первая причина, по которой с возрастом мы уменьшаемся, — это естественный износ.

В нашем организме есть большое количество мягкотканных структур. И даже если мы не будем касаться строения мышц, сухожилий и других анатомический образований, между костями есть прослойки, которые создают пространство между костями, формируют суставы и имеют определенные объем и толщину. С годами эти структуры изнашиваются, при высокой активности это происходит быстрее, при спортивной активности страдает хрящевой покров, диски, их толщина тоже уменьшается. Это одна из причин, с которой связывают уменьшение роста человека.

Вторая причина — костная. После 40 лет процесс обновления костной ткани замедляется. Ее разрушение происходит активнее, чем образование. Кости становятся тоньше кости становятся тоньше и слабее. Как объяснил травматолог-ортопед, они несильно уменьшаются в размере, однако, если оценивать высоту позвонков — губчатых костей, с годами они становятся меньше. Ускоряет процесс наличие у человека остеопороза.

Как справиться с болью в поврежденной конечности

Третья причина — это деформации по типу сколиоза, которые могут развиваться у людей с возрастом. Это также может привести к изменениям в позвоночнике и, как следствие, к изменению нашего роста.

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