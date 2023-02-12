Почему мы уменьшаемся с возрастом

В нашем организме есть большое количество мягкотканных структур. И даже если мы не будем касаться строения мышц, сухожилий и других анатомический образований, между костями есть прослойки, которые создают пространство между костями, формируют суставы и имеют определенные объем и толщину. С годами эти структуры изнашиваются, при высокой активности это происходит быстрее, при спортивной активности страдает хрящевой покров, диски, их толщина тоже уменьшается. Это одна из причин, с которой связывают уменьшение роста человека.