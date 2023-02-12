Почему мы уменьшаемся с возрастом

Со временем рост людей незначительно, но уменьшается. Поэтому человек в старости часто ниже, чем он был в молодости. Почему так происходит? "Рамблеру" рассказал травматолог-ортопед Максим Саутин.
По словам медика, первая причина, по которой с возрастом мы уменьшаемся, — это естественный износ.
Вторая причина — костная. После 40 лет процесс обновления костной ткани замедляется. Ее разрушение происходит активнее, чем образование. Кости становятся тоньше кости становятся тоньше и слабее. Как объяснил травматолог-ортопед, они несильно уменьшаются в размере, однако, если оценивать высоту позвонков — губчатых костей, с годами они становятся меньше. Ускоряет процесс наличие у человека остеопороза.
Третья причина — это деформации по типу сколиоза, которые могут развиваться у людей с возрастом. Это также может привести к изменениям в позвоночнике и, как следствие, к изменению нашего роста.