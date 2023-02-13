Аутоиммунное заболевание – красная системная волчанка – может появиться из-за жары. Об этом заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва» ревматолог Алена Загребнева.
По словам эксперта, интенсивная инсоляция нередко становится триггером для заболевания.
«То есть полететь в Дубай, конечно, можно, в температурку 41 градус и в разгар снежной зимы. Но нужно понимать, что это фактор риска обострения системной красной волчанки», – отметила ревматолог.
При красной системной волчанке пациент сталкивается с поражением соединительной ткани и микроциркуляторного русла. Эксперт обратила внимание: изменения в гормональном фоне, например, как при беременности, может спровоцировать дебют болезни.
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