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3 часа назад

Как компьютерные игры на самом деле влияют на здоровье

Мира Маркина

С появлением компьютерных игр люди неоднократно били тревогу: многие убеждены, что игры вызывают зависимость и крайне негативно отражаются на психическом здоровье человека. Однако ученые пришли к иному выводу. Подробнее – в материале "Рамблера".

Как компьютерные игры на самом деле влияют на здоровье
Фото: UnsplashUnsplash

Исследователи из Оксфордского университета в сотрудничестве с международными издателями популярных видеоигр оценили влияние игрового опыта на психику геймеров. Результаты работы опубликованы в журнале Royal Society Open Science. В ходе работы эксперты оценивали краткосрочное (в течение двух недель) влияние видеоигр на психическое благополучие геймеров в зависимости от количества часов, проведенных в игре.

В исследовании приняли участие около 39 тысяч добровольцев из разных стран: от Австралии и Новой Зеландии до США и Южной Африки. Средний возраст участников – 34 года. Кроме того, издатели популярных видеоигр предоставили ученым анонимные данные об игровой активности добровольцев.

За две недели наблюдений специалисты установили, что время, проведенное за компьютерными играми, почти не влияет на самочувствие и психику геймеров.

Как поездки с работы домой влияют на психику

Эксперты также выяснили, что, даже если увеличить игровое время на час, влияние на самочувствие игроков будет крайне мало, чтобы его заметили другие люди.

Чтобы изменения в самочувствии стали заметны для геймеров, им необходимо играть на 10 часов в день больше, чем обычно.

Ученые также пришли к выводу, что, если геймеры играли, исходя из собственного желания, а не потому, что так надо, их самочувствие, напротив, улучшалось.

Однако в заключении работы исследователи подчеркнули, что их выводы предварительны. Для более глубокого анализа необходимо проводить более масштабные исследования по времени.

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