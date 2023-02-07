Как поездки с работы домой влияют на психику

Для многих людей поездки с работы домой отнюдь не самая любимая часть дня. Усталость, час-пик, волнения о домашних хлопотах – все это едва ли поднимает настроение. Однако, несмотря на это, ученые пришли к любопытному выводу. Подробнее – в материале "Рамблера".

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Учёные из Ратгерского университета и университета Уэйна (США) провели исследование, чтобы разобраться, почему во время пандемии COVID-19 многие люди начали скучать по поездкам на работу и обратно.

В ходе работы эксперты установили, что дорога домой является для людей переходным пространством. В это время человек оказывается полностью не вовлечен ни в работу, ни в домашние обязанности. Время в дороге позволяет оставить дела позади и подготовиться к отдыху.

У людей, работающих из дома, как правило, нет этого переходного пространства. Это чревато тем, что границы между работой и личной жизнью стираются, что впоследствии приводит к выгоранию.

Эксперты провели дополнительное исследование и нашли подтверждение своим более ранним выводам. В работе приняли участие 80 добровольцев. Большинство опрошенных отметили, что дорога домой позволяет "переключить режимы" между рабочим и личным временем, а также восстановиться после трудового дня. Вместе с тем, если в дороге человек испытывал стресс, то полезный эффект от переходного пространства снижался.

Чтобы польза в дороге для психики была максимальной, эксперты советуют в пути избегать мыслей о работе. Куда лучше послушать музыку, подкаст или пообщаться с близкими людьми.