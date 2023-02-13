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2 часа назад

Почему после еды клонит в сон и опасно ли это

Мира Маркина

Если после плотной трапезы вас стабильно клонит в сон, значит, вы сталкиваетесь с постпрандиальной сонливостью – так это состояние именуют физиологи. В то время как одни не чувствуют снижения энергичности после еды, другие, напротив, сталкиваются с этой проблемой регулярно. Подробнее о причинах ее возникновения – в материале "Рамблера".

Почему после еды клонит в сон и опасно ли это
Фото: UnsplashUnsplash

Конкретные продукты

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Если ваш обед состоял из блюда, богатого белками и углеводами, крайне вероятно, что вскоре вам захочется вздремнуть. По мнению ученых, это связано с тем, что в белковой пище много триптофана – аминокислоты, которая помогает организму вырабатывать серотонин. Углеводы способствуют усвоению триптофана и, как следствие, также повышают уровень серотонина. Серотонин не только улучшает настроение, но также регулирует циклы сна.

Триптофан содержится в яйцах, сыре, семечках, орехах, морской рыбе, курице, индейке и не только. А углеводы мы, как правило, получаем из макарон, риса, кукурузы, белого хлеба и сладостей.

Переедание

Излишне плотный прием пищи гарантированно спровоцирует сонливость. Причиной тому является скачок уровня глюкозы в крови после еды. Высокий уровень глюкозы подавляет активность нейропептида орексина, ответственного за контроль энергетического баланса в организме. Орексин, в частности, позволяет ощущать бодрость в течение дня.

Определенное время

На самочувствие после приема пищи также могут влиять циркадные ритмы. Так, по данным американского Национального фонда сна, наибольшее расслабление и сонливость человек испытывает два раза в сутки: в два часа дня и в два часа ночи.

Таким образом, если вы обедаете в 14.00, скорее всего вам не чужда сонливость после трапезы. На это состояние также могут накладываться и иные факторы. Например, недостаток сна ночью.

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Опасна ли сонливость после еды

Существует несколько способов, которые помогут избежать сонливости после еды. Эксперты советуют дробно питаться, не налегать в обед на продукты с триптофаном и углеводами, следить за количеством жидкости в организме, не злоупотреблять кофе и высыпаться.

Если вы внедрили все рекомендации, но по-прежнему чувствуете усталость после еды в середине дня, следует проконсультироваться со специалистом.

В некоторых случаях постпрандиальная сонливость может указывать на анемию, аллергию на конкретный продукт, сахарный диабет, непереносимость глютена и рассеянный склероз.

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