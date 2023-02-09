О том, сколько красного мяса можно есть без вреда для организма, рассказал известный медик и телеведущий Александр Мясников на канале «Россия 1».

По его словам, ежедневно употреблять свинину, говядину и баранину не стоит.

Если раньше мясо считалось неполезным для сердца и сосудов, то сейчас в медицинском сообществе ведутся дискуссии на этот счет.

Однако, по словам врача частое употребление в пищу красного мяса считается фактором риска рака кишечника. Поэтому такое мясо можно употреблять не чаще трех раз в неделю.

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