Доктор Мясников объяснил, почему важно есть шоколад

Шоколад — один из самых полезных продуктов, и без него здоровое питание невозможно. Такое мнение высказал известный врач и телеведущий Александр Мясников в авторской программе на телеканале "Россия 1".

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Мясников объяснил, что в шоколаде много биологически активных веществ, которые улучшают настроение, успокаивают кашель, укрепляют сосуды. По его словам, шоколад также входит в диету, которая помогает предотвратить болезнь Альцгеймера. Правда, полезен не молочный шоколад, в котором нет ничего, кроме молочных жиров, а горький.

"Шоколад должен быть черным, с содержанием 70 и более процентов какао. В день надо съедать маленький кусочек, а не целую плитку", — подчеркнул доктор.

Мясников отметил, что шоколад бодрит и тонизирует, но при этом не противопоказан ни гипертоникам, ни людям с болезнями сердца. При этом, добавил эксперт, шоколад — природный антидепрессант. Он содержит вещества, благодаря которым активнее вырабатываются гормоны счастья и доверия.

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