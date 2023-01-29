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55 минут назад

Доктор Мясников объяснил, почему важно есть шоколад

Мира Маркина

Шоколад — один из самых полезных продуктов, и без него здоровое питание невозможно. Такое мнение высказал известный врач и телеведущий Александр Мясников в авторской программе на телеканале "Россия 1".

Доктор Мясников объяснил, почему важно есть шоколад
Фото: PxherePxhere

Мясников объяснил, что в шоколаде много биологически активных веществ, которые улучшают настроение, успокаивают кашель, укрепляют сосуды. По его словам, шоколад также входит в диету, которая помогает предотвратить болезнь Альцгеймера. Правда, полезен не молочный шоколад, в котором нет ничего, кроме молочных жиров, а горький.

"Шоколад должен быть черным, с содержанием 70 и более процентов какао. В день надо съедать маленький кусочек, а не целую плитку", — подчеркнул доктор.

Мясников отметил, что шоколад бодрит и тонизирует, но при этом не противопоказан ни гипертоникам, ни людям с болезнями сердца. При этом, добавил эксперт, шоколад — природный антидепрессант. Он содержит вещества, благодаря которым активнее вырабатываются гормоны счастья и доверия.

Ученые рассказали о диете, которая снижает риск преждевременной смерти

Ранее "Рамблер" рассказывал, как запах шоколада помогает похудеть.

Новости,Александр Мясников,
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