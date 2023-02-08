Терапевт и кардиолог Иван Ликов предупредил об опасном, но популярном способе повышения артериального давления. Об этом сообщает "Москва 24".

Эксперт предупредил, что не всем подходит употребление соленых продуктов для повышения давления. По его словам, к такому методу могут прибегать исключительно здоровые люди, у которых пониженное давление - единственная проблема со здоровьем. Например, такой симптом может появляться из-за конституции тела. Часто пониженное давление встречается у худых молодых женщин и сопровождается слабостью и головокружением.

Также пониженное артериальное давление может появляться в результате сердечной недостаточности. В таком случае чрезмерное употребление соленой пищи может быть опасно.

Ликов предупредил, что не стоит повышать АД тренировками. Перед тем, как приступить к нагрузкам, нужно пройти обследование, чтобы убедиться в безопасности тренировок. Он также призвал не ориентироваться на показания тонометра, так как человек привыкает к пониженному или повышенному давлению, поэтому ему может быть комфортно при разных показателях.

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