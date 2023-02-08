В Роскачестве рассказали, чем опасно запивать таблетки

Эксперты Роскачества рассказали, чем не стоит запивать таблетки. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

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Так, наиболее опасно запивать таблетки чаем, кофе или энергетиками. В составе этих напитков есть кофеин, который может вступить в реакцию с лекарствами и привести к побочным эффектам. Например, у седативных и антидепрессантов не будет эффекта, а железо не усвоится организмом.

Запрещено запивать таблетки молоком. Оно препятствует всасыванию антибиотиков и препаратов для щитовидной железы. Под строгим запретом оказались грейпфрутовый и апельсиновый соки. Их не рекомендуется пить во время приема препаратов, грейпфрутовый сок может навредить, если выпить его за 4 часа до приема лекарств. Поэтому от него лучше отказаться на время курса таблеток.

Под запретом оказались травяные чаи, так как они повышают активность некоторых органов и метаболизм, поэтому лекарства перерабатываются быстрее, а это может быть опасно для организма.

Ранее сообщалось, что перечислены последствия смешивания алкоголя и лекарств с ним.