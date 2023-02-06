Характер симптомов при раке желудочно-кишечного тракта нередко маскируется под другие заболевания. Как организм предупреждает вас о наличии проблемы, «Вечерней Москве» рассказал кандидат медицинских наук и онколог Евгений Черемушкин.

Если во время приема пищи или после него возникает икота и тянущая боль в области желудка, это может быть симптомом непроходимости ЖКТ или его раздражения, предупреждает врач.

«Также характерны тяжесть и чувство горечи», – добавил врач.

Речь идет не о ранней стадии развития заболевания, подчеркивает онколог. Тем не менее эксперт рекомендует срочно обратиться к врачу для дальнейшего обследования и выяснения истинных причин появления странных симптомов.