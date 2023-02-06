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1 час назад

Онколог Черемушкин назвал икоту и тянущие боли во время еды симптомами рака желудка

Мира Маркина

Характер симптомов при раке желудочно-кишечного тракта нередко маскируется под другие заболевания. Как организм предупреждает вас о наличии проблемы, «Вечерней Москве» рассказал кандидат медицинских наук и онколог Евгений Черемушкин.

Если во время приема пищи или после него возникает икота и тянущая боль в области желудка, это может быть симптомом непроходимости ЖКТ или его раздражения, предупреждает врач.

«Также характерны тяжесть и чувство горечи», – добавил врач.

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Речь идет не о ранней стадии развития заболевания, подчеркивает онколог. Тем не менее эксперт рекомендует срочно обратиться к врачу для дальнейшего обследования и выяснения истинных причин появления странных симптомов.

Ранее «Рамблер» рассказывал, почему бы болеем чаще, чем другие существа не планете.

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