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44 минуты назад

Терапевт Чернышова назвала ишемические атаки, предваряющими инсульт симптомами

Мира Маркина

Чтобы предупредить инсульт, следует приобрести две важные привычки. Их «Москве 24» раскрыла терапевт Надежда Чернышова.

Эксперт в первую очередь напомнила, что нередко инсульт развивается во время или после гипертонического криза. Это состояние характеризуется скачком артериального давления. Поэтому врач рекомендовала контролировать его регулярно.

Также медик отметила: инсульт не развивается в одночасье, без предпосылок.

«Сначала бывают транзиторные ишемические атаки (микроинсульт. – Прим. ред.), которые возникают и проходят сами по себе», – заявила терапевт.

Невролог перечислил признаки приближающегося инсульта

При нарушении кровообращения в мозге пациент ощущает, как у него резко ослабевает рука или нога, кратковременно речь становится бессвязной, а походка – шаткой. Спустя 20 минут состояние возвращается к нормальному. В таком случае важно обследоваться, настаивает врач.

Терапевт сказала несколько слов о профилактике инсульта. По ее мнению, пребывание на свежем воздухе, умение проживать стресс и физическая активность уберегут вас от опасности.

Ранее мы рассказывали, что нельзя делать во время приступа эпилепсии.

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