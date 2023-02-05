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2 часа назад

Психиатр Казенных рассказала, что запрещено во время приступа эпилепсии

Мира Маркина

Если у человека случился приступ эпилепсии, ему нельзя пробовать сдержать судороги или силой разжимать рот. Об этом "Газете.ру" рассказала психиатр-эпилептолог Татьяна Казенных.

Психиатр рассказала, что запрещено при приступе эпилепсии
Фото: PxherePxhere

Врач объяснила, что не стоит вставлять человеку в рот твердые предметы, чтобы разжать его, или прикреплять язык к одежде булавкой. Бесполезно и даже опасно для человека с приступом будет и если кто-то из окружающих навалится на него всем телом, пытаясь прекратить судороги.

По словам Казенных, на самом деле необходимо не дать человеку упасть, обезопасить его от колюще-режущих предметов, если такие есть поблизости, подложить что-то мягкое под голову и туловище. Если возможно, стоит положить человека набок и ослабить галстук и ремень.

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Специалист подчеркивает: судороги при правильной помощи пройдут через несколько минут. А неграмотные действия могут нанести больному эпилепсией вред: ее пациентам нередко выбивали зубы, травмировали язык и вызывали кровотечения, пытаясь помочь.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как отличить сердечный приступ от панической атаки.

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