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1 час назад

Терапевт Ромасов раскрыл плюсы и минусы употребления кофе

Мира Маркина

Терапевт Иван Ромасов в беседе с RT перечислил ключевые плюсы и минусы употребления кофе.

Терапевт раскрыл плюсы и минусы употребления кофе
Фото: UnsplashUnsplash

Прежде всего медик отметил, что кофе обладает защитным эффектом в отношении нарушений сердечного ритма и атеросклероза коронарных артерий.

"Но эти эффекты срабатывают только у людей, не страдающих повышенным артериальным давлением", – пояснил специалист.

По словам Ромасова, нормой потребления кофеина в сутки является три-четыре чашки для взрослых (400 мг) и две-три чашки (300 мг) для беременных женщин.

Ученые доказали влияние кофеина на развитие болезней почек

Вместе с тем злоупотребление кофеином может спровоцировать развитие психоза. Вот почему кофе следует с осторожностью употреблять людям, страдающим от проблем с психическим здоровьем.

В заключение медик добавил, что спортсменам кофе может помочь в увеличении мышечной массы, выносливости, концентрации внимания при выполнении упражнений и улучшении анаэробных и аэробных процессов.

Ранее "Рамблер" рассказывал, почему кофе с молоком полезнее для здоровья.

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