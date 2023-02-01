Почему на самом деле кофе с молоком полезнее для здоровья

Многие люди отказываются от кофе с молоком, считая, что такой напиток вреднее для здоровья, чем американо или эспрессо. Однако ученые пришли к обратному выводу. Подробнее о новом исследовании – в материале "Рамблера".

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В ходе работы учёные из Копенгагенского университета установили, что противовоспалительные свойства кофе усиливаются, если добавлять в напиток немного молока. По данным экспертов, польза увеличивается в два раза.

Специалисты изучали химические соединения под названием полифенолы. Они входят в состав многих продуктов питания и обладают антиоксидантными действиями. Эксперты проанализировали взаимодействие кофейной и хлорогеновой кислот (это основные полифенолы, содержащиеся в кофе), цистеина (ключевого белка в молоке) и влияние этих комбинаций на иммунные клетки.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что при добавлении молока в кофе, противовоспалительные свойства напитка усиливаются в два раза.

После этого эксперты также проверили, усиливаются ли полезные свойства при смешивании кофе с молоком в бытовых условиях. Оказалось, что да, и, более того, целебные свойства кофе с молоком в таком случае проявляются мгновенно.