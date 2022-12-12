Сколько нужно кофеина, чтоб мозг начал работать: мнение ученых

Вокруг кофе ходит множество мифов и легенд: кто-то уверен, что для здоровья лучше исключить напиток из рациона, а кто-то напротив считает, что кофе может быть полезен. К аргументам последних присоединяются ученые из Таиланда со своим новым исследованием. Подробнее – в материале "Рамблера".

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Эксперты провели исследование с использованием электроэнцефалографии (ЭЭГ) и когнитивных тестов. В ходе работы специалисты установили, что для бодрости по утрам и улучшения работы мозга достаточно 50 мг кофеина. Это чашечка эспрессо, маленькая банка энергетика, 250 мл растворимого кофе или черного чая.

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Ученые из Таиланда подтвердили, что такая доза кофеина способствует улучшению самочувствия, а также повышает энергичность и мотивацию без неблагоприятных поведенческих эффектов.

В ходе исследования эксперты провели эксперимент с участием 25 здоровых молодых мужчин, которые, как правило, потребляли одну-две чашки кофе или чая в день. Добровольцев разделили на две группы: обе прошли и экспериментальное исследование, и плацебо, но в разном порядке. Во время эксперимента мужчины выпивали чашку ароматизированной воды, в которую добавляли 50 г кофеина. В плацебо-варианте кофеина в воде не было.

Ни ученые, ни участники не знали, когда какую воду они пьют. Кроме того, 85% испытуемых не могли определить разницу по вкусу, поэтому тест проводился практически вслепую.

До и после приема воды ученые измеряли мозговую активность добровольцев, а после мужчины выполняли два теста на когнитивные функции. Эксперимент проходил несколько раз в течение нескольких недель. Результаты показали, что активность мозга, свидетельствующая о сонливости, уменьшилась, а когнитивные способности улучшились через 30 минут после приема 50 г кофеина.

"В исследовании также не измерялись другие аспекты когнитивных функций, такие как решение проблем и принятие решений, и, поскольку испытуемыми были только мужчины, будущие исследования могут быть построены для получения гендерных различий в реакциях на низкие дозы кофеина",