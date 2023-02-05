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2 часа назад

Терапевт Давидян раскрыл продукты, вызывающие дискомфорт в желудке

Мира Маркина

Врач-терапевт Ованес Давидян в беседе с "Газетой.ru" рассказал, какие продукты провоцируют дискомфорт в желудке, в частности, изжогу.

Терапевт раскрыл продукты, вызывающие дискомфорт в желудке
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Медик посоветовал быть осторожнее, употребляя помидоры, соусы из них, а также лук, чеснок и цитрусовые. Эксперт также напомнил, что чувство жжения в желудке могут вызывать жареные блюда. Пациентам, страдающим от изжоги, Давидян рекомендовал исключить подобную еду из рациона.

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Помимо прочего, дискомфорт в желудке может возникнуть из-за сладостей и кофеина, но у людей, имеющих склонность к заболеваниям ЖКТ, обострение может начаться после любой пищи.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как предотвратить вздутие живота.

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