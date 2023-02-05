Терапевт раскрыл продукты, вызывающие дискомфорт в желудке

Врач-терапевт Ованес Давидян в беседе с "Газетой.ru" рассказал, какие продукты провоцируют дискомфорт в желудке, в частности, изжогу.

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Медик посоветовал быть осторожнее, употребляя помидоры, соусы из них, а также лук, чеснок и цитрусовые. Эксперт также напомнил, что чувство жжения в желудке могут вызывать жареные блюда. Пациентам, страдающим от изжоги, Давидян рекомендовал исключить подобную еду из рациона.