Терапевт раскрыл продукты, вызывающие дискомфорт в желудке

Врач-терапевт Ованес Давидян в беседе с "Газетой.ru" рассказал, какие продукты провоцируют дискомфорт в желудке, в частности, изжогу.
Медик посоветовал быть осторожнее, употребляя помидоры, соусы из них, а также лук, чеснок и цитрусовые. Эксперт также напомнил, что чувство жжения в желудке могут вызывать жареные блюда. Пациентам, страдающим от изжоги, Давидян рекомендовал исключить подобную еду из рациона.
Помимо прочего, дискомфорт в желудке может возникнуть из-за сладостей и кофеина, но у людей, имеющих склонность к заболеваниям ЖКТ, обострение может начаться после любой пищи.
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