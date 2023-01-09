Что делать, если болит желудок после праздников

В период новогодних праздников наш организм находится в постоянном стрессе. Большой удар приходится на органы ЖКТ и, в частности, желудок. Так как это — период масштабных застолий, не все соблюдают рекомендации врачей об ограничениях в период праздников. Часто случается такое, что последствия появляются уже в первый рабочий день. О том, что делать в случае болей в желудке — в материале “Рамблера”.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Старайтесь наладить режим питания

Видео дня

Не стоит начинать резко голодать и сидеть на воде. Начните выстраивать здоровый рацион с продуктами, которые меньше всего влияют на кислотность желудка. Исключите из меню свежие овощи и фрукты, кисломолочные продукты. Также не стоит употреблять сладкие и газированные напитки. Старайтесь сделать упор на крупы, термически обработанные овощи, тушеное или вареное мясо. Хорошо для восстановления подойдут супы.

Ешьте маленькими порциями, но часто

Ни в коем случае не оставайтесь голодными, так как от этого желудок будет страдать еще сильнее. Берите с собой полезные перекусы. Это могут быть несладкие крекеры. Не стоит употреблять их всухомятку — обязательно запивайте водой. Заготовьте себе пищу на несколько приемов пищи. Если вы привыкли питаться по три раза в день, делите приемы пищи ровно пополам и организуйте прием пищи сразу же, как почувствуете голод.

Не забывайте про воду

Конечно, не стоит вливать в себя очень много воды и пить ее насильно, но многие люди просто забывают попить. Не стоит утолять жажду соками, газированными напитками, кофе или чаем. Воду обязательно нужно пить на протяжении дня, если вы чувствуете жажду. Кроме того, после праздников нужно восстанавливать водно-солевой баланс.

Будьте физически активными

Часто пища тяжело переваривается из-за отсутствия физической активности. У многих людей на праздниках ее минимальное количество, поэтому стоит постепенно вводить физические упражнения. Это могут быть длинные неспешные прогулки, а уже после этого стоит добавлять более тяжелые нагрузки, например, бег или езду на велосипеде, а также работу с тяжелым весом.

Обратитесь к врачу

Если спустя некоторое время после праздников вы еще чувствуете дискомфорт при переваривании пищи, неприятные ощущения и боль, вам стоит обратиться к врачу. Возможно все эти симптомы могут быть причиной серьезных заболеваний и лечение откладывать не стоит.

С самого начала надо применять препараты, которые окажут воздействие и на остановку воспаления и на восстановление слизистой. К этой группе относятся ингибиторы протонной помпы. Поэтому я рекомендую сразу в аптечке иметь какой-либо препарат из этой группы. Если через семь дней после приема лекарств состояние не улучшается, необходимо обратиться к врачу. Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог