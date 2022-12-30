Что делать при отравлении, чтобы ускорить выздоровление

Отравление может случиться с каждым и в любое время года, однако в канун новогодних застолий эта проблема становится особенно актуальной. Даже здоровому желудку порой не под силу выдержать такое количество еды и напитков. К тому же у многих из нас есть привычка доедать новогодние блюда в течение еще нескольких дней, когда они становятся уже, мягко говоря, не слишком свежими.