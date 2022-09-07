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3 часа назад

Россиянам назвали симптомы отравления грибами

Мария Каткова

Диетолог и эндокринолог Наталия Гридина назвала симптомы при отравлении грибами. Об этом сообщает "Лента.ру".

Эксперт сообщила, что время отравление может варьироваться от 10-15 минут после употребления до нескольких часов, все зависит от вида гриба.

Наиболее заметными симптомами могут быть рвота, диарея более 10 раз в день, повышенная температура и озноб. При отравлении грибами под удар попадают почки и легкие.

Врач посоветовала вызывать скорую помощь при проявлении симптомов отравления грибами. До приезда медиков она посоветовала пить много воды и принимать энтеросорбенты.

Ранее сообщалось, что диетолог назвала опасность съедобных грибов.

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