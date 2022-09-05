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2 часа назад

"Можно отправиться на тот свет": диетолог раскрыла опасность съедобных грибов

Мира Маркина

Диетолог Елена Соломатина раскрыла опасность съедобных грибов.

В беседе с изданием "Москва 24" медик отметила, что, если грибы недостаточно промыты и обработаны перед консервацией, это может быть чревато летальным исходом.

По словам Соломатиной, все дело в том, что гриб "как губка" – он все впитывает, и грязь может уйти глубоко в поры. Если грибы плохо обработали перед консервацией, в домашней заготовке может развиться опасный для жизни ботулотоксин:

"Открыли баночку. Она ничем посторонним не пахнет, вкус неизмененный. Но, поев содержимое, вполне можно отправиться на тот свет. Потому что этот нейротоксин останавливает дыхание, и все – паралич".

Эксперт рассказала, как правильно подготавливать грибы к консервации, чтобы не навредить здоровью:

"Промыть, потом проварить, слить воду, потом еще раз проварить".

Ранее "Рамблер" сообщал о мерах первой помощи при отравлении грибами.

Новости,Видео,Елена Соломатина,
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