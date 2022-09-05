В беседе с изданием " Москва 24 " медик отметила, что, если грибы недостаточно промыты и обработаны перед консервацией, это может быть чревато летальным исходом.

По словам Соломатиной, все дело в том, что гриб "как губка" – он все впитывает, и грязь может уйти глубоко в поры. Если грибы плохо обработали перед консервацией, в домашней заготовке может развиться опасный для жизни ботулотоксин: