Диетолог Елена Соломатина раскрыла опасность съедобных грибов.
В беседе с изданием "Москва 24" медик отметила, что, если грибы недостаточно промыты и обработаны перед консервацией, это может быть чревато летальным исходом.
По словам Соломатиной, все дело в том, что гриб "как губка" – он все впитывает, и грязь может уйти глубоко в поры. Если грибы плохо обработали перед консервацией, в домашней заготовке может развиться опасный для жизни ботулотоксин:
"Открыли баночку. Она ничем посторонним не пахнет, вкус неизмененный. Но, поев содержимое, вполне можно отправиться на тот свет. Потому что этот нейротоксин останавливает дыхание, и все – паралич".
Эксперт рассказала, как правильно подготавливать грибы к консервации, чтобы не навредить здоровью:
"Промыть, потом проварить, слить воду, потом еще раз проварить".
Ранее "Рамблер" сообщал о мерах первой помощи при отравлении грибами.