Названы меры первой помощи при отравлении грибами

"В первую очередь необходимо промыть человеку желудок. Для этого заставьте его выпить три раза по два стакана воды комнатной температуры. Критерием успешного проведения процедуры считают появление чистых промывных вод. После промывания желудка нужно вывести токсины, которые успели образоваться и разойтись по организму, ухудшив самочувствие. Для этого пострадавшему необходимо выпить активированный уголь или другой сорбент, а также пить как можно больше жидкости, чтобы избежать обезвоживания",