Названы меры первой помощи при отравлении грибами

Инфекционист, педиатр Татьяна Ковалева и врач-терапевт, старший медицинский консультант "Теледоктор24" Нэя Георгиева рассказали, что при отравлении грибами наступает острая интоксикация организма. Они заявили, что при первых признаках необходимо вызвать скорую помощь и промыть желудок. Подробностями эксперты поделились в беседе с "Лентой.ру".
Так, Ковалева отметила, что наиболее ядовитыми грибами считаются мухомор и бледная поганка. И первые признаки интоксикации могут проявиться уже через один-два часа после употребления.
К наиболее распространенным симптомам отравления относят головную боль, тошноту, рвоту, резкую боль в животе и кишечнике, нарушение зрения, судороги конечностей, слабость, повышенное потоотделение, а также обезвоживание организма и слабый пульс.
"В первую очередь необходимо промыть человеку желудок. Для этого заставьте его выпить три раза по два стакана воды комнатной температуры. Критерием успешного проведения процедуры считают появление чистых промывных вод. После промывания желудка нужно вывести токсины, которые успели образоваться и разойтись по организму, ухудшив самочувствие. Для этого пострадавшему необходимо выпить активированный уголь или другой сорбент, а также пить как можно больше жидкости, чтобы избежать обезвоживания",
— добавила Ковалева.
Не менее важно обеспечить больному состояние покоя и приток свежего воздуха. А остатки грибов передать специалистам, чтобы они смогли точно установить, каким именно видом грибов человек отравился, и назначить соответствующее лечение.