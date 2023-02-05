Мясников развеял миф о бесполезности популярного средства от кашля

Семейный врач и телеведущий Александр Мясников в своем telegram-канале развеял миф о бесполезности АЦЦ – самого популярного препарата от кашля.
Врач рассказал, как наткнулся на материал, в котором АЦЦ и многие другие препараты от простуды называли пустышкой. Однако, как отметил медик, действующее вещество АЦЦ способно эффективно бороться с недугом за счет разжижения мокроты. Эксперт также добавил, что данное средство популярно не только в России, но также в Америке и Европе.
Вдобавок к этому, АЦЦ – главный антидот при отравлении парацетамолом, подчеркнул Мясников.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Мясников объяснил, как отличить бактериальную простуду от вирусной.