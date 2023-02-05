Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+8° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
2 часа назад

Семейный врач Мясников развеял миф о бесполезности популярного средства от кашля

Мира Маркина

Семейный врач и телеведущий Александр Мясников в своем telegram-канале развеял миф о бесполезности АЦЦ – самого популярного препарата от кашля.

Мясников развеял миф о бесполезности популярного средства от кашля
Фото: UnsplashUnsplash

Врач рассказал, как наткнулся на материал, в котором АЦЦ и многие другие препараты от простуды называли пустышкой. Однако, как отметил медик, действующее вещество АЦЦ способно эффективно бороться с недугом за счет разжижения мокроты. Эксперт также добавил, что данное средство популярно не только в России, но также в Америке и Европе.

Мясников назвал блюдо, полезное гипертоникам и диабетикам

Вдобавок к этому, АЦЦ – главный антидот при отравлении парацетамолом, подчеркнул Мясников.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Мясников объяснил, как отличить бактериальную простуду от вирусной.

Новости,Александр Мясников,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители