Мясников развеял миф о бесполезности популярного средства от кашля

Врач рассказал, как наткнулся на материал, в котором АЦЦ и многие другие препараты от простуды называли пустышкой. Однако, как отметил медик, действующее вещество АЦЦ способно эффективно бороться с недугом за счет разжижения мокроты. Эксперт также добавил, что данное средство популярно не только в России, но также в Америке и Европе.