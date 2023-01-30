Врач объяснил, как отличить бактериальную простуду от вирусной

Лечение симптомов заболевания зависит от возбудителя инфекции, напомнил врач общей практики и телеведущий Александр Мясников. Медик назвал отличительные признаки бактериальной и вирусной простуды в комментарии для Общественной службы новостей.

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Прежде чем рассказать о симптомах, Мясников отметил: определить точно, чем вы болеете, можно по общему анализу крови.

«Если вы проснулись, и у вас течет из носа, режет глаза, вы чихаете, у вас ломит все тело, резко подскочила температура, — все это больше относится к вирусной инфекции», – продолжил врач.

Бактериальная простуда сопровождается медленным течением, то есть, респираторные симптомы, головная боль, ломота в теле появляются не сразу. Нередко случается так, что после вирусной инфекции возвращается жар, появляется кашель, одышка. Это, по словам Мясникова, связано с попаданием в организм патогенных бактерий.

Если в результатах лабораторного исследования крови зафиксировано увеличение количества лейкоцитов и нейтрофилов – вы болеете бактериальной простудой. Вирусная инфекция провоцирует скачок лимфоцитов и снижение лейкоцитов.

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