Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+6° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
56 минут назад

Врач Мясников объяснил, как отличить бактериальную простуду от вирусной

Мира Маркина

Лечение симптомов заболевания зависит от возбудителя инфекции, напомнил врач общей практики и телеведущий Александр Мясников. Медик назвал отличительные признаки бактериальной и вирусной простуды в комментарии для Общественной службы новостей.

Врач объяснил, как отличить бактериальную простуду от вирусной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Прежде чем рассказать о симптомах, Мясников отметил: определить точно, чем вы болеете, можно по общему анализу крови.

«Если вы проснулись, и у вас течет из носа, режет глаза, вы чихаете, у вас ломит все тело, резко подскочила температура, — все это больше относится к вирусной инфекции», – продолжил врач.

Мясников объяснил, в каких количествах соль вредит здоровью

Бактериальная простуда сопровождается медленным течением, то есть, респираторные симптомы, головная боль, ломота в теле появляются не сразу. Нередко случается так, что после вирусной инфекции возвращается жар, появляется кашель, одышка. Это, по словам Мясникова, связано с попаданием в организм патогенных бактерий.

Если в результатах лабораторного исследования крови зафиксировано увеличение количества лейкоцитов и нейтрофилов – вы болеете бактериальной простудой. Вирусная инфекция провоцирует скачок лимфоцитов и снижение лейкоцитов.

Ранее мы писали, почему стала популярной китайская медицина на самом деле.

Новости,Александр Мясников,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители