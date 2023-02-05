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4 часа назад

Онколог Черемушкин рассказал, как предотвратить развитие рака

Катерина Саломе

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Россия занимает 49 место в мире по заболеваемости раком. О том, как предотвратить развитие смертельной болезни, в беседе с

Онколог рассказал, как предотвратить развитие рака
Фото: 

"Вечерней Москвой" рассказал онколог Евгений Черемушкин.

Специалист рекомендует, прежде всего, вести здоровый образ жизни: отказаться от вредных привычек, регулярно заниматься спортом и правильно питаться. Также, по его словам, крайне важно проходить диспансеризацию.

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Эксперт уточнил, что в процессе обследования нужно посещать терапевта и узких специалистов. В список обязательных методов диагностики он включил комплексное УЗИ и рентгенологическое исследование грудной клетки.

По словам врача, чем старше становится человек, тем больше обследований нужно делать. Так, женщинам с наступлением 35-летия необходимо делать маммографию, а после 50 нужно следить за состоянием ЖКТ с помощью колоноскопического исследования.

Ранее мы писали о том, что онколог назвал часть тела, которую первой поражает рак.

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