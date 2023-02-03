Онколог назвал часть тела, которую первой поражает рак

Некоторые органы больше подвержены поражению злокачественными опухолями. Об этом заявил врач-онколог, хирург Иван Карасев в своем Telegram-канале.

Так, по словам специалиста, женщины чаще всего сталкиваются с раком молочной железы. Мужчины в большинстве своем страдают от поражений легкого, добавил эксперт.

"Причем рак легкого в 80% случаев ассоциирован с курением", — уточнил он.

Далее по частоте заболеваний идут опухоли пищевода, желудка и толстой кишки, утверждает онколог. Завершил пятерку лидеров списка Карасева рак кожи, однако с небольшим нюансом.

"В действительности, если мы сложим меланомы и базалиомы, то опухоли кожи сегодня занимают одно из первых мест по распространенности", — резюмировал Карасев.

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