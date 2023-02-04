Врач назвала самый опасный безалкогольный напиток

Врач-невролог Наталья Шиндряева, доктор наук, профессор Сеченовского университета, рассказала в интервью изданию «Газета.Ru» о самом опасном безалкогольном напитке.

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По словам специалиста, наибольшую опасность для здоровья человека представляют энергетики. Все дело в том, что в них содержатся вещества, которые стимулируют организм, что в итоге приводит большему истощению.

«Энергетические напитки противопоказаны людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и беременным. Даже разовое применение может спровоцировать аритмию, мигрень, инфаркт миокарда. Энергетики, как и препараты от бессонницы, могут вызвать привыкание», — объяснила врач.

А кроме того, Наталья Шиндряева обратила внимание на то, что в таких напитках, кроме стимулирующих компонентов (кофеина, таурина), содержится много сахара.