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2 часа назад

Врач объяснил, почему пробки в миндалинах смертельно опасны

Катя Кобышева

Врач-отоларинголог Владимир Зайцев рассказал о смертельной опасности пробок в миндалинах в беседе с изданием News.ru.

Врач объяснил, почему пробки в миндалинах смертельно опасны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Специалист объяснил, что пробки в миндалинах могут спровоцировать развитие тяжелые заболеваний, в том числе смертельных. Также Владимир Зайцев подчеркнул, что такие пробки категорически нельзя выдавливать самостоятельно.

Лор-врач отметил, что выдавливание может вызвать размножение тканей, что неизменно сказывается и на других органах. Например, стрептококк с током крови может попасть в сердце, почки и суставы и вызвать гнойное воспаление.

«В таком случае могут развиваться миокардит, ревматоидный артрит, бактериальный эндокардит и гломерулонефрит, наблюдается сильная слабость, снижение работоспособности и умственной активности», — объяснил Владимир Зайцев.

Врач призывает вовремя обращаться к специалистам, которые уберут пробки, проведут правильную обработку и назначат физиотерапию.

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