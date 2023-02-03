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1 час назад

В Роспотребнадзоре назвали отличительную особенность «кракена»

Катерина Саломе

Появились новые данные о недавно возникшем варианте COVID-19 — «кракене». В пресс-службе Роспотребнадзора заявили о том, что штамм способен уклоняться от иммунной защиты, сообщает «Лента.ру».

Специалисты ведомства назвали отличительной чертой нового подварианта большое количество разных характеристик, благодаря которым ему удается оставаться в организме вопреки имунной защите. При этом эксперты подчеркнули, что, несмотря на эту способность, вероятность активного распространения «кракена» крайне мала.

Перечислены признаки заболевания штаммом коронавируса «кракен»

Напомним, впервые новый подвид был обнаружен у жительницы Пензы 12 января текущего года. Недавно был зафиксирован второй случай инфицирования. Пациентом оказался мужчина, проживающий на территории Республики Тыва.

Ранее мы писали о том, что Гинцбург заявил о разработке новой вакцины против «кракена».

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