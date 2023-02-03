В Роспотребнадзоре назвали отличительную особенность «кракена»

Появились новые данные о недавно возникшем варианте COVID-19 — «кракене». В пресс-службе Роспотребнадзора заявили о том, что штамм способен уклоняться от иммунной защиты, сообщает «Лента.ру».

Специалисты ведомства назвали отличительной чертой нового подварианта большое количество разных характеристик, благодаря которым ему удается оставаться в организме вопреки имунной защите. При этом эксперты подчеркнули, что, несмотря на эту способность, вероятность активного распространения «кракена» крайне мала.

Напомним, впервые новый подвид был обнаружен у жительницы Пензы 12 января текущего года. Недавно был зафиксирован второй случай инфицирования. Пациентом оказался мужчина, проживающий на территории Республики Тыва.

Ранее мы писали о том, что Гинцбург заявил о разработке новой вакцины против «кракена».