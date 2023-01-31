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1 час назад

Врач Дзагурова заявила об опасности бесконтрольного приема рыбьего жира

Мира Маркина

Врач-гастроэнтеролог Алина Дзагурова заявила об опасности бесконтрольного приема рыбьего жира. Об этом медик рассказала изданию Life.

Врач заявила об опасности приема рыбьего жира
Фото: pxhere.compxhere.com

По словам врача, рыбий жир — это ценный источник омега-3 жирных кислот, однако пить его без назначения врача и подбора нужной дозировки нельзя. Биологически активная добавка может повлиять на работу головного мозга, привести к гипоксии и проблемам с памятью.

Кроме того, врач предупредила, что бесконтрольный прием рыбьего жира повышает риск рака груди, ухудшает фертильность и может спровоцировать развитие опасного для жизни жирового гепатоза печени.

Гастроэнтеролог назвала первые признаки нарушения работы печени

Ранее невролог рассказала, кто чаще страдает мигренью.

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