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2 часа назад

Невролог Василенко рассказала, кто чаще страдает мигренью

Мира Маркина

Врач-невролог Марина Василенко рассказала, кто чаще всего сталкивается с мигренью. Об этом сообщает РИАМО.

Невролог рассказала, кто чаще страдает мигренью
Фото: unsplashunsplash

По словам медика, мигренью страдает 15-16% населения планеты. Это хроническое неврологическое заболевание, для которого характерны повторяющиеся приступы интенсивной головной боли. Они сопровождаются тошнотой, рвотой, непереносимостью яркого света и громких звуков. Мигрень может возникать от одного до семи раз в месяц и длиться от 2 до 72 часов.

При этом чаще всего мигренью страдают женщины. Приступы головной боли возникают у них в три раза чаще, чем у мужчин.

"У девочек мигрень, как правило, начинается в период полового созревания. Так как имеется наследственная предрасположенность к развитию мигрени, то это заболевание передается из поколения в поколение", – заявил врач-невролог.

В большинстве случаев причиной возникновения мигреней является наследственность. Также к ней могут привести:

  • стресс;
  • нерегулярное питание;
  • курение;
  • частые перелеты;
  • недостаток или переизбыток сна;
  • изменение гормонального фона у женщин;
  • умственное перенапряжение;
  • употребление продуктов и напитков, содержащих консерванты и кофеин.

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Ранее гастроэнтеролог назвала первые признаки нарушения работы печени.

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