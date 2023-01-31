Невролог рассказала, кто чаще страдает мигренью

Врач-невролог Марина Василенко рассказала, кто чаще всего сталкивается с мигренью. Об этом сообщает РИАМО.

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По словам медика, мигренью страдает 15-16% населения планеты. Это хроническое неврологическое заболевание, для которого характерны повторяющиеся приступы интенсивной головной боли. Они сопровождаются тошнотой, рвотой, непереносимостью яркого света и громких звуков. Мигрень может возникать от одного до семи раз в месяц и длиться от 2 до 72 часов.

При этом чаще всего мигренью страдают женщины. Приступы головной боли возникают у них в три раза чаще, чем у мужчин.

"У девочек мигрень, как правило, начинается в период полового созревания. Так как имеется наследственная предрасположенность к развитию мигрени, то это заболевание передается из поколения в поколение", – заявил врач-невролог.

В большинстве случаев причиной возникновения мигреней является наследственность. Также к ней могут привести: