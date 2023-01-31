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53 минуты назад

Ученые заявили о риске новой пандемии из-за вспышки опасного вируса в Европе

Мира Маркина

Птичий грипп варианта H5N1 мутировал и получил возможность инфицировать млекопитающих. По словам ученых, это может привести к еще более опасной, чем коронавирус, пандемии, сообщает Science.

Вспышка опасного вируса произошла в Европе
Фото: unsplash.comunsplash.com

Осенью прошлого года в Испании произошла вспышка заболевания среди сотен тысяч домашних птиц. Аналогичный вирус обнаружили чаек, найденных мертвыми на побережье провинции Луго.

Теперь новый штамм обнаружили у норок на ферме в провинции Галисия. Ученые выразили опасение, что, так как животные восприимчивы как к птичьему, так и к человеческому гриппу, ученые забили тревогу, при их заражении обоими вирусами могут возникнуть новые варианты, которые смогут инфицировать человека.

«Это невероятно тревожно», — сказал Том Пикок, вирусолог из Имперского колледжа Лондона.

Изабелла Монне, ветеринарный исследователь из Справочной лаборатории Европейского Союза по птичьему гриппу в Италии, заявила, что это «четкий механизм начала пандемии H5».

В ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора, в свою очередь, сообщили, что птичий грипп H5N1 представляет опасность для людей. Он может передаваться от животных к человеку, однако случаев передачи от человека к человеку выявлено еще не было.

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Ранее в Роспотребнадзоре заявили о росте числа заболевших COVID-19.

Новости,Роспотребнадзор,ЕС,
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