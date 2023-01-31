Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+8° в 
USD 69.59EUR 75.78
Войти в почту
26 минут назад

В Роспотребнадзоре заявили о росте числа заболевших COVID-19

Катерина Саломе

За минувшую неделю число пациентов с коронавирусной инфекцией увеличилось на 20 процентов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Роспотребнадзоре.

Эксперты рассказали, что за последние семь день на территории страны зафиксировано 45,5 тысячи новых случаев заражения COVID-19. При этом специалисты подчеркнули, что преобладающими штаммами вируса остаются геноварианты омикрон-штамма.

Инфекционист назвал срок окончания пандемии COVID-19

«В рамках реализуемого Роспотребнадзором молекулярно-генетического мониторинга за возбудителем новой коронавирусной инфекции в базу VGARus всего с нарастающим итогом по состоянию на 30.01.2023 года загружено более 228 тысяч геномных последовательностей SARS-CoV-2, полученных в результате полногеномного и фрагментного секвенирования», — поделились в надзорном ведомстве.

Ранее мы писали о том, что обнаружено эффективное для лечения COVID-19 соединение в перце.

Новости,Видео,Роспотребнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители