В Роспотребнадзоре заявили о росте числа заболевших COVID-19

За минувшую неделю число пациентов с коронавирусной инфекцией увеличилось на 20 процентов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Роспотребнадзоре.
Эксперты рассказали, что за последние семь день на территории страны зафиксировано 45,5 тысячи новых случаев заражения COVID-19. При этом специалисты подчеркнули, что преобладающими штаммами вируса остаются геноварианты омикрон-штамма.
«В рамках реализуемого Роспотребнадзором молекулярно-генетического мониторинга за возбудителем новой коронавирусной инфекции в базу VGARus всего с нарастающим итогом по состоянию на 30.01.2023 года загружено более 228 тысяч геномных последовательностей SARS-CoV-2, полученных в результате полногеномного и фрагментного секвенирования», — поделились в надзорном ведомстве.
Ранее мы писали о том, что обнаружено эффективное для лечения COVID-19 соединение в перце.