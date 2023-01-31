В Роспотребнадзоре заявили о росте числа заболевших COVID-19

«В рамках реализуемого Роспотребнадзором молекулярно-генетического мониторинга за возбудителем новой коронавирусной инфекции в базу VGARus всего с нарастающим итогом по состоянию на 30.01.2023 года загружено более 228 тысяч геномных последовательностей SARS-CoV-2, полученных в результате полногеномного и фрагментного секвенирования», — поделились в надзорном ведомстве.