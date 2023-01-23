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3 часа назад

Ученые обнаружили эффективное для лечения COVID-19 соединение в перце

Мира Маркина

Специалисты Института молекулярной медицины Жоао Лобо Антунеша и Кембриджского университета в ходе исследования обнаружили соединение, которое может изменить подход к лечению новой коронавирусной инфекции. Результаты их работы опубликованы в журнале ACS Central Science.

В традиционной азиатской медицине давно используется экстракт индонезийского длинного перца. В нем содержится алкалоид пиперлонгумин (PL). После экспериментов над мышами с этим веществом ученые выяснили, что оно отлично борется с вирусами. При лечении COVID-19 – уменьшает поражение легких. Причем исследователи экспериментировали с разными штаммами SARS-CoV-2.

Перечислены признаки заболевания штаммом коронавируса «кракен»

Пиперлонгумин похож на уже известное науке вещество плитидепсин — препараты с ним вводят подкожно при лечении COVID-19. Отмечается, что эта терапия снижает вирусную нагрузку.

Предполагается, что препараты с алкалоидом пиперлонгумином нужно вводить интраназально, так как именно в слизистую носа коронавирус проникает в первую очередь.

Ранее «Рамблер» писал, нужно ли терпеть боль или лучше выпить обезболивающее.

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