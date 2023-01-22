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1 час назад

Что полезнее — терпеть боль или выпить обезболивающее

Даша Краснова
Денис Прокофьевэксперт

Болевой порог может и колебаться под влиянием социальных, психологических и физических факторов. "Рамблер" выяснил, насколько вредно терпеть боль.

Что полезнее — терпеть боль или выпить обезболивающее
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Боль предупреждает нас об опасности, которая грозит тому или иному органу. Когда нам больно, сокращаются мышцы, увеличивается количество лейкоцитов, повышается вязкость крови. Продолжительная боль оказывает лишь негативное влияние на организм. Если болевой синдром не купировать, он легко может перерасти в хронический.

Однако есть способы, как боль снизить. Например, в середине 20 века эксперименты показали, что у третьей части больных вещества без очевидных лечебных свойств давали заметное улучшение. Феномен назвали эффектом плацебо, когда самовнушение влияет на работу нервной, гормональной и даже иммунной системы.

Почему возникает головная боль

Также можно сознательно уменьшить восприимчивость боли с помощью тренировок. На болевые ощущения реагируют зоны нервных окончания — ноцицепторы. Если вы будете воздейстовать на них постоянно, болевой порог постепенно станет выше, и тогда вы сможете даже стоять на гвоздях.

Однако сплошные тренировки и прием обезболивающих препаратов не смогут убрать причину, по которой боль возникает. Поэтому важно не только купировать острый болевой синдром, но и работать с самим триггером боли.

Надо воспринимать болевой импульс как сигнал о развивающемся заболевании и патологии. Поэтому боль можно купировать, но нельзя делать обезболивающие препараты основой лечения. Поэтому если после принятия анальгетика боль прошла, то все хорошо. Но если болевой импульс нарастает, то необходимо проводить диагностику и назначать лечение.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Кстати, наш головной мозг принимает болевые импульсы от всех систем организма. Но сам он лишен болевых рецепторов.

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