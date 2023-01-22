Что полезнее — терпеть боль или выпить обезболивающее

Болевой порог может и колебаться под влиянием социальных, психологических и физических факторов. "Рамблер" выяснил, насколько вредно терпеть боль.
Боль предупреждает нас об опасности, которая грозит тому или иному органу. Когда нам больно, сокращаются мышцы, увеличивается количество лейкоцитов, повышается вязкость крови. Продолжительная боль оказывает лишь негативное влияние на организм. Если болевой синдром не купировать, он легко может перерасти в хронический.
Однако есть способы, как боль снизить. Например, в середине 20 века эксперименты показали, что у третьей части больных вещества без очевидных лечебных свойств давали заметное улучшение. Феномен назвали эффектом плацебо, когда самовнушение влияет на работу нервной, гормональной и даже иммунной системы.
Также можно сознательно уменьшить восприимчивость боли с помощью тренировок. На болевые ощущения реагируют зоны нервных окончания — ноцицепторы. Если вы будете воздейстовать на них постоянно, болевой порог постепенно станет выше, и тогда вы сможете даже стоять на гвоздях.
Однако сплошные тренировки и прием обезболивающих препаратов не смогут убрать причину, по которой боль возникает. Поэтому важно не только купировать острый болевой синдром, но и работать с самим триггером боли.
Кстати, наш головной мозг принимает болевые импульсы от всех систем организма. Но сам он лишен болевых рецепторов.